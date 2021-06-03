شركات الإنترنت الرئيسية في الصين تسجل زيادة في الإيرادات والأرباح

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن شركات الإنترنت الكبرى في الصين سجلت نموا مزدوج الرقم في إيرادات الأعمال والأرباح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن إجمالي إيرادات الأعمال لشركات الإنترنت الكبرى بلغ 467.6 مليار يوان (حوالي 73.28 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى أبريل، بارتفاع بـ27.8% على أساس سنوي.

وحققت الشركات 44.51 مليار يوان من الأرباح التشغيلية، بزيادة 27% عما كانت عليه في العام الماضي.

وحافظ الإنفاق على البحث والتطوير في شركات الإنترنت الكبرى على نمو سريع خلال هذه الفترة، بزيادة 19.3% على أساس سنوي.