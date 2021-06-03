مليارا جرعة من لقاحات مضادة لكورونا أعطيت في العالم

أعطيت أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كل أنحاء العالم، بعد ستة أشهر من بدء حملات التحصين الجماعية في ديسمبر 2020، وفقا لإحصاء أعدته وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، حتى الساعة 09,00 ت ج.

كما تم حقن ما لا يقل عن مليارين و109 ملايين و696 ألفا و22 جرعة في 215 بلدا أو منطقة وفقا لهذا الإحصاء الذي أجري استنادا إلى مصادر رسمية.

وفي المجموع، أعطيت 6 من كل 10 جرعات في البلدان الثلاثة الأكثر تعدادا للسكان وهي الصين (704.8 ملايين) والولايات المتحدة (296.9 مليونا) والهند (221 مليونا).

واستنادا إلى عدد السكان، تتصدر إسرائيل القائمة إذ لقحت حوالى ستة من كل عشرة إسرائيليين بشكل كامل.

ومن الدول التي تتصدر القائمة، كندا (59% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل) وبريطانيا (58.3%) وتشيلي (56.6%) والولايات المتحدة (51%).

وفي الاتحاد الأوروبي، أعطيت 254.98 مليون جرعة إلى 39% من السكان.

وتدور معظم البلدان الأكثر تعدادا حول متوسط الاتحاد الأوروبي: ألمانيا (43.6%) وإيطاليا (40%) وفرنسا (39.4%) وإسبانيا (39.4%).

وهناك ست دول فقط لم تطلق حملات تلقيح حتى الآن، أربعة في إفريقيا (تنزانيا وتشاد وبوروندي وإريتريا) وواحدة في آسيا (كوريا الشمالية) وواحدة في منطقة البحر الكاريبي (هايتي).