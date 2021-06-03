المالية: سك شعاري «حياة كريمة» و «موكب المومياوات» على العملات

قال الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، إن الدولة تعمل على الارتقاء بحياة المواطن، من خلال مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير ما يقرب 4000 قرية من الريف.

وأضاف «حازم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أنه سيتم صك عملات معدنية تحمل شعار المبادرة، التي تتضمن تطوير شامل في شبكات البنية التحتية، ومياه الشرب والصرف الصحي، ومراكز الشباب، والمدارس والطرق.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في أن الحكومة لن تترك قرية دخلتها، إلا بعد تلبية جميع احتياجاتها، لذا تم اختيار سنبلة القمح، شعارا للمبادرة، لأنها تدل على تدفق الخير من كل مكان.

وأشار أنه بالنسبة لسك العملات الجديدة، فتم رسم موكب المومياوات على العملات الجديدة، ليس فقط على الجنيه والنصف جنيه، بل أيضا تم صك عملة تذكارية معدنية من فئة الـ100 جنيه وذلك لتوثيق هذا الحدث التاريخي.