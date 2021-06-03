عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من الشرطة الإسرائيلية

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم عن المصادر قولها إن المستوطنين برفقة المتطرف "ايهودا غليك" اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

ووفق المصادر، أجرى مستوطنون مقابلات صحفية في باحات الأقصى خلال عملية الاقتحام، في انتهاك صارخ لحرمة الأقصى واستفزاز لمشاعر المسلمين.

ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية ، وأداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية.

وكانت مواجهات اندلعت في مدينة القدس خلال الشهر الماضي بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وردت إسرائيل بقصف القطاع.

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من شهر مايو الماضي أسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.