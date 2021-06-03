 فيديو.. لحظة اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط بجنوب طهران - بوابة الشروق
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فيديو.. لحظة اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط بجنوب طهران

نور رشوان
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 12:58 م | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 12:58 م

عرضت فضائية «الغد»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظة اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط بجنوب العاصمة الإيرانية طهران.

واندلع الحريق في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، إثر انفجار نجم عن تسرب للغاز المسال، ولم يسفر عن وقوع أي ضحايا.


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