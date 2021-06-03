عرضت فضائية «الغد»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظة اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط بجنوب العاصمة الإيرانية طهران.

واندلع الحريق في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، إثر انفجار نجم عن تسرب للغاز المسال، ولم يسفر عن وقوع أي ضحايا.