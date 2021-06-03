مدير برنامج الغذاء العالمي بالقاهرة التعاون مع جنوب سيناء كشف عن نماذج ناجحة

ثمن الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالقاهرة منجستاب هايلي، التعاون مع محافظة جنوب سيناء؛ خاصة بمنطقة كاترين في مجال تمكين المرأة وإبراز النماذج الناجحة، وكذلك في المجال الزراعي والأعشاب وغيرها من المشروعات.

جاء ذلك خلال استقبال خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، للمثل الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر؛ والتي استمرت 7 سنوات.

وقال هايلي، إنه - خلال عمله بالأقصر - أنشأ مركز لتبادل الخبرات بين دول إفريقيا، ما سيمكنه خلال عمله الجديد بجنوب إفريقا كمدير إقليمى لـ14 دولة إفريقية من إحضار متدربين ليتعلموا في مصر.

من جانبه، أبدى محافظ جنوب سيناء، امتنانه بالزيارة، مؤكدًا عمق الصداقة مع منجستاب هايلي، ومتمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد.