وزير العدل عن قضية شقة الزمالك: انتظروا ما ستكشفه لجان التحقيق

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه لن يتم كشف أي تفاصيل بشأن ما باتت تعرف بـ«قضية شقة الزمالك» لحين انتهاء اللجان المعنية بالتحقيق من عملها، داعيًا للانتظار ما ستشكفه هذه اللجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على شاشة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هذه اللجان مُشكلة من وزارات الآثار والثقافة تحت إشراف قضاة التنفيذ، موضحًا أن عمل هذه اللجان سينتهي خلال عدم أيام.

ولم يحدد وزير العدل إن كان المتهم فردًا أم تشكيلًا عصابيًّا، مكتفيًّا بالقول: «جهات التحقيقات هي من تتولى تحديد ذلك وهذا الموضوع سابق لآوانه».

وكانت مباحث تنفيذ الأحكام قد نفذت حكمًا قضائيًا ضد نجل مالك شقة لصالح آخر بمنطقة الزمالك؛ بسبب وجود تعاملات تجارية، حصل الأخير على حكم بالحجز على الشقة وعندما وصلت مباحث تنفيذ الأحكام فلم تجد أحدًا فيها فكسرت باب الشقة فوجدت الشقة داخلها كمية ضخمة من المقتنيات الأثرية والأشياء النادرة والثمينة فتم التحفظ عليها وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وتفحص الأجهزة الأمنية بالقاهرة مصادر الحصول على الكنوز الأثرية، التي عثر عليها داخل شقة بمنطقة الزمالك منذ عدة أيام، فيما تجري التحريات بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لفحص القطع الأثرية للوقوف على ملابسات الواقعة، علمًا بأن قيمة الكنوز تتخطى مئات الملايين من الجنيهات.