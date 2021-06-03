أكاديمية الروسية: التعاون بين موسكو وواشنطن في مجال الفضاء أمر مهم

قال رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم ألكسندر سيرجييف، إن التعاون ما بين العلماء الروس والأمريكيين في مجالات أبحاث الفضاء يعتبر أمرًا مهمًا ويساهم في تطوير العلاقات بين البلدين.

وأضاف - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- أنه "على الرغم من الصعوبات الجيوسياسية يجب أن يستمر التعاون الروسي الأمريكي في مجالات الفضاء، وهذا ما أكد عليه رئيس ناسا بيل نيلسون أيضًا.. التعاون يجب أن يكون في مجالات الفضاء القريب من الأرض وفي مجالات استكشاف القمر وكوكب الزهرة، التعاون الروسي الأمريكي في مجالات العلوم الفضائية يؤمن ضمانا لتطوير العلاقات والتعاون بين البلدين".

وأشار سيرجييف، إلى أن حقبة الحرب الباردة في القرن الماضي ساهم التعاون الروسي الأمريكي في مجالات العلوم والفضاء في انفراج العلاقات بين البلدين، ومن بين أبرز التجارب التي حدثت حينها كانت تجربة التحام مركبة (Soyuz-19) السوفيتية مع مركبة (Apollo) الأمريكية عام 1975، فضلًا عن بعض التجارب الفضائية والعلمية الأخرى.

وأكد رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، أن التعاون والانفتاح العلمي ساهم في تحقيق الكثير من الإنجازات في دول مختلفة، مشددًا على أن التعاون الدولي في مجالات العلوم الحديثة يعتبر أمرًا ضروريًا لإجراء بحوث علمية ناجحة وفاعلة.