البنك الدولي يساعد في حماية المباني العامة بمانيلا من الزلازل

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قال البنك الدولي اليوم الخميس، إنه وافق على منح الفلبين 300 مليون دولار لحماية المباني العامة في العاصمة، وتشمل المدارس ومراكز الصحة من الزلازل.

وأضاف البنك في بيان إن مشروع الحد من الخطر الزلزالي والمرونة سوف يعمل على تحديث 425 مبنى في مترو مانيلا" للحد من خطورة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والحوادث الأخرى المتعلقة بالمناخ".

وأوضح البيان أن المشروع سوف يمول أيضا شراء المعدات الأساسية لوزارة الأعمال والطرق السريعة العامة " لتحديث قدراتها على التواصل واستعادة التنقل والنقل في مترو مانيلا بعد وقوع زلزال كبير".

وقال نديام ديوب، المسؤول في البنك الدولي عن بروناي وماليزيا والفلبيين وتايلاند " مترو مانيلا تعد مقر الحكومة والسكان، ومركز اقتصادي وثقافي".

وأضاف" تعزيز سلامة مباني المنطقة مع تعزيز التعامل المؤسسي مع الكوارث سوف يساعد في حماية الأرواح وسلامة أكثر من 12 مليون مواطن، بينهم أشخاص من الأكثر فقرا وضعفا".

ويذكر أن الفلبين تقع في منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادي، حيث يقع 90% من الزلازل في العالم.