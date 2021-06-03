روسيا تستنكر موقف الاتحاد الأوروبي إزاء هبوط طائرة ريان إير بألمانيا

استنكرت الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موقف الاتحاد الأوروبي، وعدم إجراءه أي تحقيق في هبوط طائرة شركة "ريان اير" الإيرلندية في برلين.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أن "هذا الحادث يخص الدول الأوروبية بشكل مباشر وردود أفعالها، وأن الهبوط الاضطراري لهذه الطائرة في مينسك تسبب في عاصفة احتجاج، ورد فعل دولي عاصف".

وقالت إن "ألمانيا أرسلت إشارات بأنه قد يكون هناك بعض النشاط الإرهابي في ما يتعلق بهذه الطائرة، حيث اتخذ الطيارون قرارات بشأن الهبوط في ألمانيا"، لافتة إلى أنه "لا رد فعل ولا شكاوى ضد أحد ولا حتى كلمة تحقيق منذ حادثة الهبوط".

يذكر أن طائرة (ريان إير) هبطت، وهي في طريقها من دبلن إلى كراكوف برحلة غير مجدولة في برلين في 31 مايو الماضي، عقب تلقي طاقمها تحذيرا مصدره ألمانيا بشأن خطر محتمل على السلامة على متن الطائرة، ونتيجة لعمليات البحث التي أجرتها الشرطة الألمانية لم يتم العثور على شيء.

وهبطت طائرة تابعة لشركة الطيران الإيرلندية (ريان إير) في 23 مايو الماضي كانت متجهة من أثينا إلى فيلنيوس في مينسك، بعد معلومات عن عملية "إرهابية" محتملة، وكان على متنها مؤسس قناة "Nexta Telegram" ورئيس تحرير قناة "Brain Belarus Telegram" رومان بروتاسيفيتش، الذي أدرجته بيلاروس في قائمة المطلوبين بتهم الإرهاب.

واعتقلت السلطات الأمنية بروتاسيفيتش في مطار مينسك مع المواطنة الروسية صوفيا سابيجا للاشتباه في ارتكابهما جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي البيلاروسي.

واعتبرت دول الاتحاد الأوروبي هبوط الطائرة "قسريا"، وأوصى قادة التكتل شركات الطيران الأوروبية بتجنب الرحلات الجوية فوق بيلاروس، وأعلنوا إغلاق المجال الجوي لبلدانهم أمام طائرات بيلاروس.