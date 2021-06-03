تقرير: بريطانيا تسعى لتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع أستراليا منتصف الشهر الحالي

ذكرت تقاري صحفية اليوم الأربعاء أن بريطانيا تستهدف توقيع اتفاق التجارة الحرة مع أستراليا بعد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المقبلة.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مسؤولين كبير في الحكومة البريطانية القول إن المحادثات بين أستراليا وبريطانيا بشأن اتفاق تنظيم العلاقات التجارية بينهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اقتربت من نهايتها بالتوصل إلى اتفاق مبدئي يمكن أن يكون جاهزا للتوقيع يوم 14 حزيران/يونيو الحالي بعد قمة مجموعة الدول السبع المقرر عقدها في كورنوول.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون سيزور بريطانيا خلال الأسبوع المقبل لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد يوم 12 حزيران/يونيو الحالي، وسيبقى في بريطانيا بعد المشاركة في القمة لإجراء محادثات ثنائية مع نظيره البريطاني بوريس جونسون.

كان سياسيون بريطانيون قد أعربوا عن رفضهم لمشروع اتفاقية التجارة الحرة بين بلادهم وأستراليا، واتهم عضو مجلس العموم من اسكتلندا آيان بلاكفورد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "بالسعي إلى إلقاء" المزارعين الاسكتلنديين "تحت عجلات حافة الخروج من الاتحاد الأوروبي" بالاتفاقية التجارية المقترحة مع أستراليا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز فإنه في حال عقد الاتفاق بين بريطانيا وأستراليا يمكن أن تدخل المنتجات الزراعية الأسترالية إلى السوق البريطانية بدون أي رسوم جمركية.

وقال بلاكفورد إن هذا السيناريو يثير مخاوف المزارعين الاسكتلنديين لأنه سيؤثر على أسواق منتجاتهم.