التضامن: معرض ديارنا يخدم الأسر البسيطة والمتوسطة بأسعار معقولة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة عقدت 10 نسخ من معرض «ديارنا» على مدار عام ونصف، في أنحاء الجمهورية المختلفة، موضحة أن المعرض وصل إلى محافظات: المنيا وأسيوط والأقصر والإسكندرية.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن المعرض يستهدف تبادل المعرفة ما بين المصنعين بعضهم البعض، وتعرف المجتمع المصري على تراث وصناعات المحافظات المختلفة.

وأشارت إلى إضافة صناع الأثاث إلى المعرض؛ لخدمة الأسر البسيطة والمتوسطة بأسعار معقولة وتشكيلة كبيرة من المفروشات والإكسسوار والسجاد والأجهزة الكهربائية، موضحة أن المعرض يشهد التسويق لأفكار إيجابية عن ترشيد نفقات الزواج، وعدم تحميل الشباب ما لا يستطيع، والتخلي عن المقارنات الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى الاقتراض والمديونية.

ولفتت وزيرة التضامن إلى أن معرض «ديارنا» يستهدف دعوة الجمعيات والشركاء إلى دعم الأسر غير القادرة على تجهيز منازلها، وتسهيل إجراءات الزواج لهم.

وافتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، معرض «ديارنا للأثاث والمفروشات» المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، وذلك بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

وانطلق المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى 10 يونيو الجاري، بمشاركة ٣٠٠ عارض من بينهم ٢٠٠ عارض لمنتجات الأثاث والموبيليا من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية وصناع مدينة الأثاث بدمياط.