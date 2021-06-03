مصدر أمني: ماس كهربائي في تليفزيون سبب حريق المؤسسة العقابية بالمرج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مصدر أمني إن السبب الرئيس وراء حريق داخل إحدى المؤسسات العقابية التابعة لوزارة التضامن هو ماس كهربائي بالتليفزيون تسبب في اشتعال العنبر الذي أسفر عن وفاة 5 أشخاص.

وأضاف المصدر أن النيابة انتقلت إلى موقع الحريق لاستكمال التحقيقات، وانتداب المعمل الجنائي، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تستمع إلى مسؤولي المؤسسة.

وتلقى اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا بنشوب حريق داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج على إثرها قاما بإشعال النيران داخل غرفتهم ونتج عن ذلك مصرع 5 أطفال.

وهرعت على الفور سيارات الإطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه وأسفر عن مصرع 5 أطفال بداخل المؤسسة.