ننشر الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة التمويل العقارى بالتقسيط على 30 عاما

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تستعرض لكم «الشروق» أهم الأوراق التي يجب توافرها مع الأفراد الراغبين في الاستفادة من المبادرة والحصول على وحدات سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال قروض طويلة الأجل وبفائدة منخفضة.

ووجه الرئيس في منتصف شهر مارس الماضي، البنك المركزى بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، بفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% وعلى فترات سداد تصل إلى 30 عاما وذلك لاول مرة.

وبعد استيفاء الشروط.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم:

1- يتقدم الشخص الذي يرغب في الحصول على شقة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بهدف الحصول على خطاب للشقة المخصصة له.

2- الذهاب إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق.

3- يقوم الصندوق بإرسال البيانات إلى البنك وبدوره يقوم بالاستعلام من خلال شركة المصرية للاستعلام الائتماني.

4- يصدر قرار من جهات التمويل (صندوق الإسكان أو شركات التمويل العقاري) لبدء التنفيذ بعد الانتهاء من الاستعلام، مع وضع الموافقة الائتمانية على النظام.

5- يتم التواصل مع العميل بعد حصوله على الموافقة، لمعرفة النظام الخاص بالدفع والقيمة المطلوبة، واستكمال البيانات.

6- يتوجه العميل إلى البنك الخاص به، في الخطوة الأخيرة بهدف استكمال البيانات به وكتابة العقود الثلاثية للوحدة السكنية، بحيث يتم توقيع المالك على العقد كطرف أول بائع والعميل طرف ثان مشتري وعلى أن تكون جهة التمويل طرف ثالث ممول للوحدة السكنية.

وللتعرف على شروط المبادرة وكيفية الحصول على وحدة سكنية الرجاء اضغط على الرابط التالي:

تعرف على شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة بالبنوك