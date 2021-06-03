قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن موافقة مجلس الوزراء على الطلبات التي تقدم بها المواطنين الراغبين في التصالح في الريف المصري والاعتداء ما قدموه يعد انفراجه كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن ذلك سيتيح عدم انتظار المعاينة الهندسية والمطابقة على الأرض، فقط يستكمل المواطنين إجراءاتهم، ليكتبوا الإقرار الدال على أن الورق المقدم مطابق للواقع وقت البناء، ليدفع بعدها القيمة المسقة ليحصل على نموذج «10».

وأوضح أن التطبيق التنفيذي في المحافظات سيكون فور صدور القرار، من مجلس الوزراء، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من إجراءات التصالح سيكون متاح توصيل الخدمات للأبنية المخالفة المتصالح عليها.

وأشار إلى حصول 1.6 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح على الأبنية المخالفة على كل الخدمات بعد الموافقة على طلباتهم، مؤكدًا أن ذلك يعني أنه تم حل 61% من ملف التصالح، ليتبقى 1.2 مليون طلب في المدن.

وذكر أن إجمالي طلبات التصالح حتى الآن بلغ 2.8 مليون طلب تصالح، منها 1.2 مليون على مستوى المدن، متابعًا: «هناك تكثيف مع نقابة المهندسين خلال الفترة المقبلة لتوفير العدد الأكبر ليتم فحصه من ناحية الشق الهندسي والمطابقة للعمل على التوازي بين الريف والمدن».

ولفت إلى أن قرارات اليوم سهلت على المواطنين والعاملين القائمين على عملية الفحص الهندسي والمطابقة، موضحًا أنه تم اختزال سلسلة طويلة من الإجراءات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تجاوز الذين تقدموا في الريف بطلبات للتصالح في مخالفات البناء أكثر من 1.6 مليون أسرة مصرية، مشيرًا إلى أنهم سددوا مبلغ جدية التصالح بما يمثل 25% من القيمة التي حددتها الدولة وهي 50 جنيها على المتر.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر في إطار حرص الدولة والحكومة على تيسير على المواطنين والإسراع في عملية التقنين، أن يتم الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح.

وتابع: «نحن كدولة سنعتد بما قدمه المواطن وبناء عليه سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات لعملية التصالح نفسها، حيث أنه طبقا للقانون التصالح سيسدد المواطن باقي المستحقات له وبنهاية مدة السداد سنعطي له فيما يطلق عليه (نموذج 10) وهو بمثابة التقنين النهائي لوضعه على هذا الموضوع».

