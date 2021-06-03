اليابان تتعهد بتقديم 800 مليون دولار لجهود التطعيم العالمية ضد كورونا

تعهدت اليابان بتقديم 800 مليون دولار إضافية لصالح الجهود الدولية الرامية إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسط اتساع الفجوة بين الدول في إعطاء اللقاحات.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، في كلمة له خلال قمة افتراضية انعقدت ليلة أمس بحضور ممثلين من عشرات الدول ونقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني، إن تعهد اليابان بتقديم 800 مليون دولار، يأتي إضافة إلى تعهد سابق بتقديم 200 مليون دولار، فضلا عن العمل على توفير 30 مليون جرعة منتجة محليًا في أقرب وقت.

وأضاف :" يجب ألا نسمح للوضع الخاص أو لقوة اقتصادية ما بتحديد وصول الآخرين إلى اللقاحات. واليابان تدعم بالكامل الجهود المبذولة لضمان الوصول العادل إلى لقاحات آمنة وفعالة لأكبر عدد ممكن من الناس حول العالم".

جدير بالذكر أن مرفق كوفاكس، التابع لمنظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات الفاعلة الدولية، وفر بالفعل أكثر من 70 مليون جرعة إلى أكثر من 120 دولة منذ فبراير الماضي. فيما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن كوفاكس جمعت 7 مليارات دولار حتى 30 مايو الماضي.

وتمثل الولايات المتحدة الحصة الأكبر حتى الآن، حيث قدمت 2.5 مليار دولار بالإضافة إلى 80 مليون جرعة. كما قدم الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي مليارات الدولارات و100 مليون جرعة لقاح.

وحضر القمة عدد من زعماء العالم بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين بالإضافة إلى المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت والفاعل الخيري بيل جيتس.

وفي كلمته، قال جوتيريتش إن 10 دول أعطت سكانها أكثر من 75% من لقاحات كوفيد-19 حول العالم، بينما هناك في البلدان الفقيرة، بمن فيهم العاملين الصحيين، يعانون من ظروف قاسية ولا يمكنهم الوصول إلى هذه اللقاحات. وأضاف أن: "هذا ليس ظلمًا واضحًا فحسب، بل إنه يهزم الذات البشرية أيضًا".