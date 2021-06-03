الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة على تلك المناطق خلال الـ48 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام المقبلة تشهد استقرارا في الأحوال الجوية من حيث درجات الحرارة والظواهر الجوية.

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» الخميس، أن مصر تشهد الآن جوا ربيعيا معتدلا على السواحل الشمالية، يميل إلى الحرارة على منخفضات الوجه البحري، حار على منخفضات شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفقا لإنذار أصدرته الهيئة، من وجود نشاط للرياح على المناطق والمدن المطلة على خليج السويس وخليج العقبة، ليمتد هذا النشاط حتى مدينة الغردقة، وذلك خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأوضح أن نشاط الرياح المتوقع تتراوح سرعته من 70 إلى 80 كيلومتر في الساعة، يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والطرق المكشوفة المؤدية إلى هذه المناطق، بالإضافة إلى اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية، سواء على البحر الأحمر أو خليج السويس، ليصل ارتفاع الأمواج إلى ما يقارب 5 أمتار.