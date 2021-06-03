تعليم الوادى الجديد يحصد 4 مراكز متقدمة جمهوريا بمسابقة مبدعي المستقبل

أعلن الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، عن فوز قطاع تعليم المحافظة بـ4 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقة مبدعى المستقبل، والتى تم تنفيذها بالتعاون مع فرع ثقافة المحافظة وإدارة الموهوبين بالمديرية.

وقال إن المراكز جاءت كالتالي: "المركز الأول على مستوى الجمهورية في تأليف الشعر ، الطالب عمر أشرف عبد الغني

مدرسة اللغات الرسمية إدارة الخارجة التعليمية، والمركز الخامس على مستوى الجمهورية في تأليف الشعر الطالبة ملك مصطفى فوزي مدرسة القلعة الابتدائية

إدارة الخارجة التعليمية، والمركز السادس على مستوى الجمهورية في تأليف الشعر

الموهوب مؤمن محمد سيف الدين

مدرسة بدخلو الإعدادية إدارة الداخلة التعليمية، والمركز التاسع على مستوى الجمهورية في تأليف القصة الطالبة مريم إيهاب عبد الحميد مدرسة السبط الإعدادية

إدارة الخارجة التعليمية".