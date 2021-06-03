شدد حازم فتوح، وكيل أعمال يوسف أوباما، لاعب فريق الزمالك، على أنه لم يتفاوض مع أي مسؤل من النادي الأهلي، وأنه لا يمتلك معلومات بشأن وجود مفاوضات سابقة بين موكله وإدارة الأهلي للحصول على خدماته.

وقال فتوح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «TEN»: «أوباما جدد عقده مع الزمالك منذ يناير الماضي، وتراجع المستوى مرحلة من الوارد أن يمر بها لاعب الكرة».

وأضاف: «أوباما لاعب موهوب وكان هدافًا للدوري بعض الأوقات، أما بالنسبة لحقيقة مفاوضاته مع الأهلي ليس لديّ علم بها، من الممكن أن تكون المفاوضات حدثت بصورة غير رسمية، ولكن لم أجلس مع أي مسئول من جانب النادي الأهلي، واللاعب الآن جدد عقده مع الزمالك».

وعن حقيقة وجود عرضًا من جانب نادي الأهلي القطري، قال وكيل أوباما: «صحيح منذ أكثر من شهر تلقى أوباما عرضًا من جانب الأهلي القطري، إلا أن الصفقة تعطلت بسبب تغيير الإدارة».

وأتم: «إدارة النادي القطري كانت متعجلة في حسم الصفقة بسبب الاستعداد للموسم الجديد لكن الصفقة تعطلت وتم التعاقد مع لاعب بديل».

وكان أوباما جدد عقده مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات خلال الفترة الأخيرة، حيث يعتبر اللاعب أحد الأعمدة الأساسية في كتيبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.