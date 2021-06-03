أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين بلغاريين بسبب تورطهم في الفساد

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قالت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على أربعة مسؤولين بلغاريين سابقين ومسؤول حالي، ورجل أعمال وشبكاتهم "بسبب تورطهم في فساد كبير".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان له أن نائب وزير الاقتصاد السابق ألكسندر مانوليف والمدير السابق للوكالة البلغارية لشؤون البلغاريين في الخارج بيتار هارامبييف، وكبير الأمناء السابق كراسيمير توموف، من بين الذين طالتهم العقوبات .

وقالت وزارة الخارجية إن المسؤولين السابقين "تورطوا في أعمال فاسدة قوضت سيادة القانون وثقة الشعب البلغاري بالمؤسسات الديمقراطية والعمليات العامة لحكومتهم"، مضيفة أنهم استخدموا أيضا "نفوذهم السياسي وسلطتهم الرسمية من أجل المنفعة الشخصية".

وكان ديميتروف زيلازكوف، المسؤول في المكتب الوطني للرقابة على أجهزة جمع المعلومات الاستخبارية الخاصة، والأقلية الثرية (الأوليجارشية) والعضو السابق في البرلمان ديليان بيفسكي من بين الأفراد الذين فرضت عليهم وزارة الخارجية عقوبات.

وقالت وزارة الخارجية إن بيفسكي استخدم زيليازكوف "كوسيط وشريك في استغلال النفوذ ودفع الرشاوى لحماية نفسه من التدقيق العام وممارسة نفوذه على المؤسسات والقطاعات الرئيسية في المجتمع البلغاري".

وتجمد العقوبات الأمريكية الأصول التي تستهدف الأفراد في البلاد وتعني أنه لا يسمح للشركات الأمريكية والأشخاص الأمريكيين بالقيام بأعمال تجارية معهم .