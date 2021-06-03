قال الباحث السياسي السوداني شوقي عبد العظيم، إن عامل الوقت أصبح ضيقًا في أزمة سد النهضة، متهمًا إثيوبيا بأنها تلعب بهذا الكارت عبر العديد من المستويات.

وأضاف في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء: «إثيوبيا حاليًّا تحرك هذا الكارت على الصعيد المحلي في محاولة الحكومة لتقنع الناس أنها حريصة على تحقيق التنمية من خلال بناء السد».

وأشار الباحث السوداني إلى تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن بلاده بصدد بناء سدود جديدة على مجرى النيل الأزرق، معتبرًا أن آبي أحمد سيكون على المحك وهو محاصر سياسيًّا في زاوية ضيقة، وفق تعبيره.

وأوضح أن تراجع إثيوبيا عن الملء سيؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة، مشيرًا إلى أن آبي أحمد أكثر حرصًا على الداخل الإثيوبي أكثر من المجتمع الدولي الجوار السوداني المصري.

ورأى عبد العظيم، أن الخيار العسكري في أزمة سد النهضة يبقى مستبعدًا، لكنه رجح أن تشهد المرحلة المقبلة طريقة جديدة في التعامل مع إثيوبيا إذا نفذت الملء الثاني للسد دون اتفاق.

وتوقع أن تُنقَل القضية إلى مجلس الأمن للإفضاء فيها بشكل أقوى مما هي عليها الآن، متوقعًا أن يكون التحرك الدبلوماسي مختلفًا فيما يخص إمكانية إقدام السودان ومصر على سحب سفيريهما من إثيوبيا.

وكان وزير الري والموارد المائية السودانية ياسر عباس قد أكد خلال لقائه فريق الاتحاد الأوروبي الذي يزور السودان حاليًّا، أن إثيوبيا غيرت موقفها فجأة وتتحدث عن تقاسم حصص للمياه وهو ما يرفضه السودان بصورة قاطعة، مؤكدًا أن هناك فوائد كثيرة لسد النهضة للسودان لكنها ستتحول لمخاطر فادحة إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني ملزم وذلك لقرب سد النهضة من سد الروصيرص.