العراق: تفكيك شبكة إرهابية تنقل عناصرها داخل وخارج كركوك

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، تفكيك شبكة إرهابية تقوم بنقل عناصرها داخل وخارج محافظة كركوك.

وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارزها من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين كمجموعة إدارية تعمل داخل كركوك".

وأوضحت أن "المجموعة الإرهابية تقوم بتوفير احتياجات عصابات داعش الإرهابية من مواد غذائية وأجهزة اتصال وتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائل داعش بالإضافة إلى نقل العناصر الإرهابية داخل مدينة كركوك وخارجها".

وذكرت أن الموقوفين من المدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء وفقًا لقانون الإرهاب، لافتة إلى تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا.