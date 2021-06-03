باكستان تسجل 2028 إصابة جديدة و92 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت باكستان 2028 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 926 ألفا و695 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) اليوم الخميس - بأنه تم تسجيل 92 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و22 حالة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 852 ألفا و574 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 53 ألفا و99 حالة.