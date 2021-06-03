وزيرة الهجرة: البروتوكول مع البورصة يستهدف فتح مجال جديد لاستثمار المصريين بالخارج في وطنهم

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه مع ثقة المصريين بالخارج في السياسات النقدية في مصر والاقتصاد المصري، جاء القرار بفتح مجال جديد لاستثمار المصريين بالخارج في وطنهم، حيث تم العمل على كيفية إدماجهم بسوق المال المصري، وتوقيع البروتوكول مع البورصة لتعريفهم بكافة التفاصيل الخاصة بشراء وبيع الأوراق المالية.

وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في الندوة الثانية عبر تطبيق "clubhouse"، لتعريف المصريين بالخارج بآليات الاستثمار بالبورصة المصرية، والرد على استفساراتهم: "إننا بدأنا الأسبوع الماضي الندوة الأولى لتعريف المصريين بالخارج بالبروتوكول الموقع بين الهجرة والبورصة المصرية، وكنا قد تلقينا العديد من الاستفسارات من المصريين بالخارج حول الاستثمار في البورصة المصرية"، مشيرة إلى أن ميزة الاستثمار في البورصة هي سهولته ومرونته، بحسب بيان اليوم الخميس لوزارة الهجرة .

وأضافت وزيرة الهجرة: "اللقاء الماضي تلقينا العديد من الاستفسارات ولدينا العديد من التعليقات عبر صفحات وزارة الهجرة الرسمية وتم تجميع كافة هذه الاستفسارات والتعليقات وسيتم الرد عليها خلال هذه الجلسة لتوصيل المعلومة الصحيحة"، لافتة إلى أنه أمر جيد وهذه هي المرة الأولى التي تتواصل البورصة المصرية مع المصريين بالخارج.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن وزارة الهجرة تعمل على تعريف المصريين بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، حيث إنه تم توفير الخريطة الاستثمارية في الدولة عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الإجماعي، ومن أهم الاستثمارات التي تشهد إقبالا من المصريين بالخارج، هو الاستثمار العقاري ولهذا يتم التعاون مع وزارة الإسكان لتوفير مشروعات للمصريين بالخارج مثل مشروع "بيت الوطن"، كذلك تم افتتاح وحدة خاصة للمصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار، للتيسير على المصري بالخارج الراغب في الاستثمار بوطنه، فضلًا عن تعاون وزارة الهجرة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتسهيل على المصريين بالخارج الاستثمار والحصول على القروض لإقامة المشروع الخاص به.

ولفتت إلى أنه بخصوص الاستثمار في البورصة المصرية فهناك فيديوهات تعريفية عبر صفحات الوزارة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتم بدء الحملة التعريفية بداية الأسبوع، وكذلك يتم الرد على الاستفسارات والتي من شأنها إعطائهم كافة المعلومات حول الاستثمار في البورصة.

وعقب الكلمات الافتتاحية لوزيرة الهجرة ولرئيس البورصة، غادروا الندوة لفتح مجال للشركات المشاركة ما بين شركات وساطة في الأوراق المالية وإدارة استثمار لاستعراض نشاطاتهم والرد على استفسارات المصريين في الخارج بشأن المشاركة في المبادرة وفتح الحساب لبدء الاستثمار في البورصة.

و شارك في اللقاء من قبل الشركات الأستاذ أحمد حمودة مؤسس ورئيس شركة ثندر والأستاذ أحمد أبو السعد رئيس شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول وكذا إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر القابضة.

وخلال اللقاء، أثرى المشاركون الحوار بنقاشات وتساؤلات حول كيفية وإجراءات فتح حسابات لبدء الاستثمار في البورصة المصرية، وتمويل الحسابات وكذلك العمل على إمكانية التوقيع الإلكتروني، وقانون التكنولوجيا المالية، وكذلك جذب صغار المستثمرين وبالأخص فئة الشباب من سن 16 إلى 30 عام، والتي تعامل معها ممثلي الشركات بمزيد من الحرص والاهتمام.