الصندوق العالمي للطبيعة يدعو لإجراءات عاجلة لحماية الأنواع قبل مؤتمر المناخ الـ26

دعا الصندوق العالمي للطبيعة حكومات العالم إلى الحد بشكل عاجل من الانبعاثات الضارة، لحماية الموائل والأنواع، قبل المؤتمر العالمي للمناخ في نوفمبر المقبل.

وقالت رئيسة الصندوق العالمي للطبيعة، تانيا ستيل، في تقرير جديد: "إذا كنا نريد ضمان مستقبل لبعض من أكثر الأنواع والموائل المهمة لدينا، وفي الواقع لأنفسنا، يجب أن يكون عام 2021 نقطة تحول"، مشيرة بشكل خاص إلى 12 نوعا تشعر بالفعل بآثار أزمة المناخ.

ومن هذه الأنواع، طيور البفن التي تعيش على سواحل بريطانيا، وطيور البطريق في المحيط القطبي الجنوبي، ونوع معين من القردة في منطقة الأمازون.

ووفقا للتقرير، أصبحت آثار تغير المناخ ملموسة الآن في كل قارة.

ويقول الخبراء إنه لم يعد من الممكن الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من 5ر1 درجة زيادة عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية دون جهود عالمية ضخمة.

ويتعين تغيير الطريقة التي تعمل بها الزراعة، كما يجب ضخ استثمارات من أجل استعادة الموائل.

وفي الوقت الحاضر، يقترب العالم من تسجيل احترار عالمي بنحو 4ر2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على البشر والطبيعة.

ومن المقرر عقد قمة المناخ "COP26" بمدينة جلاسكو في اسكتلندا في نوفمبر، برئاسة بريطانيا.