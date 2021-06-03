وزير الاقتصاد الألماني يتوقع معدل نمو اقتصادي 4% في 2021

قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، إنه يتوقع نمو الاقتصاد الألماني هذا العام بمعدل يصل إلى 4%، وذلك في ظل تراجع حدة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتراجع الإصابات في البلاد.



وقال ألتماير في برلين اليوم الخميس، إن ألمانيا تجاوزت التراجع على نحو أفضل مما توقعه كثيرون، مضيفا أنه كان لدى الدولة إجمالي 300 مليار يورو منذ بداية الأزمة في ربيع عام 2020 من أجل الحد من الانكماش الاقتصادي.



وتابع الوزير بالقول إنه "بفضل هذا الجهد المشترك، غير المسبوق"، أفلحت ألمانيا في تفادي حدوث أضرار وخيمة للاقتصاد المحلي، لافتا إلى أنه تم من خلال ذلك تأمين مئات الآلاف، وربما مليون، وظيفة.



ودعا ألتماير إلى تمديد المساعدات الاقتصادية الخاصة بمواجهة تداعيات أزمة كورونا لما بعد 30 يونيو الجالي إلى نهاية العام الجاري إن أمكن بالنسبة للشركات التي تحتاج لذلك.



يذكر أن الحكومة الألمانية صادقت قبل عام على حزمة اقتصادية من شأنها مساعدة مواطنين وشركات على مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وبلغت قيمة الحزمة 130 مليار يورو.