 وزيرا خارجية فلسطين وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية فلسطين وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 12:02 م | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 12:02 م

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال العمل على تنظيم سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ترسخ أسس تلك العلاقات.

وأكد الوزيران، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، أهمية الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، بما يعزز الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب الفلسطيني، قيادةً وفصائل، لمواجهة كافة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، واتفق على تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين البلدين على الصعيد الإقليمي والدولي وفي شتى المجالات.

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