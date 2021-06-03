وزير الطاقة البرازيلي يستبعد تقليص إمدادات الطاقة

قال وزير الطاقة البرازيلي بينتو ألبوكوريك في، إن حكومة بلاده لا ترى أي احتمال للجوء إلى تقليص إمدادات الطاقة للمواطنين واللجوء إلى قطع الإمدادات بشكل تبادلي بين مختلف مناطق البرازيل.

وأضاف الوزير في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية إنه لا يتوقع خفض أسعار الكهرباء المرتفعة قبل أكتوبر المقبل.

في الوقت نفسه، تشهد البرازيل حاليا نقصا ملحوظا في تدفق المياه مما دفع السلطات إلى دق ناقوس الخطر من أزمة وشيكة تواجه أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وتعتمد البرازيل على محطات الطاقة المائية للحصول على نحو 70% من إنتاجها من الكهرباء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وكالة المياه الوطنية البرازيلية أعلنت أن الموقف حرج في منطقة بارانا المائية والتي تشمل الولايات الجنوبية والغرب أوسطية في البرازيل وأنه سيستمر حتى نوفمبر المقبل.

وبحسب الوكالة فإن إنتاج سبع من 14 محطة كهرباء مائية رئيسية تمثل احتياطي الكهرباء في البلاد، انخفض في أوائل مايو الماضي إلى أقل مستوياته منذ 1999.