مصر تبحث مع السعودية سبل استعادة حركة السفر لمعدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا

مصر جاهزة لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقع قدومها من السعودية

التقى السفير أحمد فاروق، سفير مصر في الرياض، برئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران المدني، والعمل على استعادة حركة السفر بين مصر والسعودية لمعدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا بما ينعكس بالإيجاب على العلاقات الاقتصادية فيما بينهما.

وأثنى السفير المصري خلال اللقاء على التعاون المتنامي بين السلطات المعنية بالطيران المدني في البلدين، مؤكدًا "الجاهزية لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقع قدومها من الأشقاء السعوديين إلى بلدهم الثاني مصر خلال فترة الصيف".



