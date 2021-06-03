رفع 30 طن مخلفات من أحياء مدينة المنيا وحملة لصيانة كشافات المركز

أعلن العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن قسم البيئة والتجميل التابع للوحدة المحلية بأحياء وسط المدينة وغرب وتله ونزلة حسين، واصل أعمال رفع المخلفات والأتربة المتواجدة بنطاق شوارع الأحياء والقرى، حيث تم رفع 30 طن مخلفات وتم تفريغ الصناديق أول بأول بطول طريق مصرف المحيط وطريق طراد النيل ومن القرى التابعة لها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.



وأضاف أبو كريشة أنه واصل قسم الإنارة التابع للوحدات القروية بنزلة حسين وقرية بني محمد سلطان أعماله لرفع كفاءة منظومة الإنارة حيث تم تركيب ٢٣ كشاف ليد بطريق دوار شعراوي وطريق الإذاعة عكاكا، وتركيب ٥ لمبات ليد بطريق مساكن كدوان وحوض النخيل وتم صيانة وإنارة الكشافات على الطريق العام بنزلة حسين من أول تبة ضرب النار حتى مسجد الفحام بقرية زاوية سلطان، وذلك لرفع كفاءة العمل وتقديم خدمات تليق بالمواطنين وتنال رضا المواطنين.