قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن مرض الفطر الأسود عبارة عن عدوى فطرية متعارف عليها منذ عام 1876، وأجري أول بحث علمي متكامل على هذه العدوى عام 1885.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر تستطيع» على شاشة «dmc»، مساء الخميس، أن عدوى الفطر الأسود انتهازية، ويلزم توافر عدة شروط من أجل إحداث الإصابة، موضحًا أن هذه العدوى لا تصيب الأفراد الأصحاء تمامًا.

وشرط الإصابة بمرض الفطر الأسود هو نقص الإصابة الشديد في الجسم، نتيجة بعض الأمراض مثل السكر غير المنضبط لفترات طويلة، ومن يتناولون أدوية مثبطات للمناعة، وفق وكيل الوزارة.

وأشار إلى أن الفطر الأسود ينتشر في معظم البيئات الرطبة والتي يوجد بها تحلل لمواد عضوية، مؤكدًا أن هذه العدوى هي شرطية غير جديرة بالترصد، كما أن المرض غير معدٍ بمعنى أنه لا ينتقل من شخص إلى آخر.

وأوضح عبد الفتاح أن تناول أدوية بها كورتيزون أمر قد يؤدي إلى الإصابة بالفطر الأسود، لافتًا إلى أن هذا ما دفع اللجنة العلمية لإدارة أزمة كورونا وغرفة إدارة الأزمة بأن يكون هناك بروتوكول وحيد مقنن من وزارة الصحة تتم مراجعته بصورة دورية.

وأفاد بأن كافة الأطباء على مستوى الجمهورية مدربون على تطبيق بروتوكول علاج الوزارة، بما يضمن الأمان على المواطن حال تناوله هذا العلاج وتجنب ظهور أي عدوى مصاحبة.