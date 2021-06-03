تايوان: 583 إصابة محلية جديدة بكورونا

ذكرت مراكز مكافحة الأمراض في تايوان، في بيان لها، أن البلاد سجلت اليوم الخميس 364 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أضافت 219 حالة إصابة، محلية أيضا، جرى تسجيلها على نحو متأخر.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، فقد سجلت تايوان حالتي إصابة وافدتين من الخارج، بالإضافة إلى 17 حالة وفاة جراء الوباء.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تايوان 9974 حتى اليوم الخميس، بينها 8778 حالة إصابة محلية، وأيضا 78 وفاة.

ومن جهته، قال رئيس مركز القيادة الرئيسي لمواجهة الأوبئة، تشين شيه-تشونج في مؤتمر صحفي: "لا تتباطأ جائحة فيروس كورونا في تايوان" مضيفا أن الوضع في الجزء الشمالي من الجزيرة مازال يمثل تحديا، بعد تسجيل أكثر من 460 حالة إصابة جديدة في العاصمة، تايبيه ونيو تايبيه سيتي المجاورة.

وأضاف المركز أنه سيتم تنفيذ برامج تطعيم واسعة النطاق على مستوى البلاد في الفترة من يونيو حتى أغسطس، على أمل تطعيم مليون شخص على الأقل أسبوعيا.

وأعطى المركز أولوية أيضا في التطعيم لكبار السن الضعفاء والموظفين في دور رعاية المسنين.