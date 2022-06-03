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بطل الدوري الأوروبي يضم «بوتا» 4 مواسم

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 6:36 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 6:36 م

أنهى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة إجراءات التعاقد مع البرتغالي أوريليو بوتا بعقد لمدة 4 أعوام تنتهي في 2026.

وينضم البرتغالي أوريليو بوتا صاحب الـ25 عاما، إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال حر قادما من رويال أنتويرب البلجيكي، الذي يلعب له منذ عام 2017.

وقال ماركوس كروش مدير الكرة في فرانكفورت: «نحن نثق في أن بوتا، بمهاراته وخبرته، قادر على أن يصبح دعامة أساسية بفريقنا وأن يترك بصمته على الأداء».

وأضاف مدير الكرة في فرانكفورت: «أوريليو يمزج بين السرعة والقوة البدنية وكذلك الصلابة الدفاعية والخطورة الهجومية، لذلك هو يشكل إضافة جيدة بشكل عام».


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