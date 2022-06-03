 بريطانيا: روسيا تحقق نجاحا في الدونباس شرقي أوكرانيا ولكن بتكلفة كبيرة - بوابة الشروق
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بريطانيا: روسيا تحقق نجاحا في الدونباس شرقي أوكرانيا ولكن بتكلفة كبيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 10:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 10:22 ص

أفاد أحدث تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن الوضع في أوكرانيا بأن روسيا تحقق الآن نجاحا تكتيكيا في منطقة الدونباس شرقي أوكرانيا، ولكنه يأتي على حساب "تكلفة كبيرة في الموارد".
وذكرت الوزارة - عبر موقع (تويتر) وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة - أنه في اليوم المائة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فشلت موسكو في تحقيق أهدافها الأولية بالسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومراكز الحكومة الأوكرانية.
وأضافت الدفاع البريطانية أنه على الرغم من ذلك، فإن 90% من منطقة "لوجانسك" - التي تشكل جزءا من منطقة الدونباس - تخضع الآن لسيطرة روسيا.. مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتم السيطرة على لوجانسك بالكامل في غضون الأسبوعين القادمين.


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