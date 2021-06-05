تباطؤ وتيرة نشاط قطاع الخدمات في أمريكا إلى أقل مستوياتها منذ عام

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الجمعة، تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بأقل قليلا من التوقعات.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تراجع خلال الشهر الماضي إلى 9ر55 نقطة مقابل 1ر57 نقطة خلال أبريل الماضي، حيث تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى تباطؤ النشاط. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 4ر56 نقطة.

جاء التراجع الأكبر من التوقعات لكي يصل المؤشر إلى أقل مستوى لهم منذ فبراير 2021.

وتراجع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة إلى 5ر54 نقطة خلال مايو الماضي مقابل 1ر59 نقطة خلال أبريل الماضي.

في المقابل ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لدى قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 6ر57 نقطة مقابل 6ر54 نقطة خلال أبريل الماضي، وهو ما يشير إلى تسارع وتيرة نمو الطلبيات.

كما أظهر تقرير المعهد ارتفاع المؤشر الفرعي للتوظيف في قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 2ر50 نقطة مقابل 5ر49 نقطة خلال الشهر السابق وهو ما يشير إلى نمو الوظائف في القطاع بعد انكماشها الطفيف في الشهر السابق.