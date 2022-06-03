أمازون تعلن إغلاق متجر كيندل في الصين

أعلنت شركة أمازون الأمريكية عن خطط لإغلاق متجر كيندل لبيع الكتب الإلكترونية في الصين العام المقبل، مما يجعلها أحدث شركة تكنولوجيا أمريكية تقلص وجودها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتوقفت الشركة بالفعل عن تزويد تجار التجزئة المحليين بأجهزة كيندل للقراءة الإلكترونية، وتخطط لإغلاق متجرها للكتب الإلكترونية في البلاد نهائيا في 30 يونيو 2023.

وقالت أمازون إن مستخدمي كيندل في الصين سيكون في استطاعتهم تحميل الكتب الإلكترونية المشتراة مسبقا حتى 30 يونيو 2024، وقراءتها إلى أجل غير مسمى بعد ذلك.

وأكدت أمازون أنها ستواصل تقديم خدمة الضمان وعمليات الدعم الأخرى لأجهزة القارئ الإلكتروني من كيندل.

وقالت الشركة في منشور على موقع "ويبو" الصيني للمدونات الصغيرة: "إن إلتزام أمازون بالتنمية طويل الأجل في الصين لن يتغير"، مضيفة: "لقد أنشأنا قاعدة أعمال واسعة النطاق في الصين وسنستمر في الابتكار والاستثمار".

يشار إلى أن أمازون ليست الشركة الأمريكية الوحيدة التي قلصت من عملياتها في الصين، حيث تقدم شركات تكنولوجيا أمريكية عملاقة أخرى مثل إيربي إن بي ولينكد إن وياهو خدمات محدودة أو خرجت من البلاد بالكامل بسبب المنافسة المتزايدة والرقابة الصارمة.