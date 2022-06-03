يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 34 20

طنطا 33 20

شبين الكوم 34 20

دمنهور 30 20

بلطيم 29 19

مطروح 28 20

السلوم 28 19

سيوة 36 19

بورسعيد 31 21

دمياط 30 21

الزقازيق 35 21

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 35 20

السويس 34 20

العريش 30 19

رفح 30 19

رأس سدر 34 21

نخل 33 15

نويبع 36 23

طابا 35 22

كاترين 30 14

الطور 34 23

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 35 24

مرسى علم 34 23

الفيوم 36 22

بني سويف 36 21

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 39 24

أسوان 40 25

إدفو 41 26

أبوسمبل 40 26

الوادي الجديد 39 26

شلاتين 36 26

أبو رماد 35 25

حلايب 31 23

رأس حدربة 30 22