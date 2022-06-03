مسؤول لبناني: سنرد على استخراج إسرائيل النفط شمال الخط 29 على أنه اعتداء

أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم اليوم الخميس، أن لبنان سيرد على استخراج إسرائيل النفط شمال خط التفاوض 29 وكأنه تعرض لاعتداء،وكل ما هو داخل الخط 29 هو مناطق متنازع عليها.

وقال إبراهيم في حديث إلى مجلة "الأمن العام"، إنه لا يحق للعدو استخراج النفط أو التصرف بأي شيء شمال خط التفاوض 29 ، وبالتالي سيصبح المساس بالثروة النفطية اللبنانية أو غيرها، بمثابة تعد على السيادة اللبنانية وحقوق لبنان".

وأضاف "طالما أن الحدود البحرية لم تُرسّم بعد، سيكون للبنان رد كما لو أن لبنان قد تعرض إلى اعتداء على سيادته وحقوقه".

وعن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قال اللواء ابراهيم" يحاول الموفد الأمريكي عاموس هوكستين التوسّط في شأنها، وأن الولايات المتحدة تنتظر رد لبنان على المقترح الأمريكي الذي قدمه هوكستين".

من جهة أخرى كشف اللواء ابراهيم أن زيارته إلى الولايات المتحدة مؤخراً "جاءت بناء على دعوة تلقيتها من السلطات الأمريكية ، وتحديدا من مستشارة الأمن القومي"، مشيراً إلى أنه أجرى"محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن".

وعن الشأن اللبناني الداخلي كشف اللواء ابراهيم أن " "هناك قلق كبير فيما يتعلق بالشأن الداخلي اللبناني، وهذا القلق يتركّز بشكل أساسي على مخاطر الانهيار الاجتماعي بسبب الانهيار الاقتصادي والنقدي الذي يضرب لبنان".

وعن نتائج الانتخابات التي جرت في 15 أيار /مايو الماضي، رأى اللواء ابراهيم أن خطر الشلل السياسي ازداد، " مضيفاً " لدينا تكتلات سياسية كبيرة مع اتساع الفجوة بينها في مختلف القضايا، ولا توجد أغلبية لإقرار القوانين".