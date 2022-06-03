المعارضة الموريتانية تنتقد قرار السلطة وقف مسار التشاور وتصفه بالطعنة

انتقدت أحزاب المعارضة الموريتانية المشاركة في مسار التشاور مع الموالاة والسلطة قرار الأخيرة بوقف المسار إلى أجل غير مسمى ووصفته بأنه طعنة في ظهر اللجنة التحضيرية للتشاور، وقالت إن الحجج التي ساقتها السلطة لتبرير هذا القرار الأحادي لا أساس لها.

وقالت الأحزاب في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة إنها تحمل السلطات المسؤولية الكاملة لانهيار الحوار والعواقب التي قد تترتب على ذلك.

وكان مقررا انطلاق جلسات الحوار في وقت لاحق من يونيو الحالي بعد أشهر من الاجتماعات للجنة التحضير التي تضم أطراف المعارضة والموالاة بشكل متساو.

وكان التشاور سيناقش موضوعات منها المسار الديمقراطي والحريات ومحاربة الفساد والمسار الانتخابي وإصلاح العدالة وتعزيز اللحمة الاجتماعية وإنهاء العبودية ومخلفاتها.

لكن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وافق على إطلاق مسار التشاور كان دوما يكرر أن البلاد تعيش أجواء من التهدئة والهدوء السياسي وأنها لا تعاني من مشكلات أو أزمات تتطلب منها حوارا سياسيا.