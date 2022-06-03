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مسؤول الموازنة في حزب البديل من أجل ألمانيا ينتقد تعديل الدستور في مواد التسلح

برلين - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 6:57 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 6:57 م

وجه بيتر بورينجر مسؤول الموازنة في حزب البديل من أجل ألمانيا انتقادا شديدا للتعديلات التي يجريها البرلمان الألماني (بوندستاج) للدستور الألماني من أجل زيادة مخصصات تسليح الجيش.

وقال بورينجر، اليوم الجمعة، في البرلمان: "هذا التعديل على القانون الأساسي ليس ضروريا لمنح الجيش الألماني (بوندسفير) أموال استثماراته".

وأضاف بورينجر قائلا: "إن القوانين المقترحة لمعدات القوات المسلحة الاتحادية هي بالطبع موضع ترحيب من حيث نواياها المادية، إلا أن هذه الطريقة في تعديل الدستور هي طريقة خاطئة".

ناقش البرلمان الألماني (بوندستاج) الحزمة المعتزم تقديمها للجيش الألماني "بوندسفير" بقيمة 100 مليار يورو لتدبير معدات وأسلحة للجيش.

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