أليانز للتأمين تبيع حصة الأغلبية في أعمالها بروسيا لشركة إنترهولدنج

وافقت شركة أليانز الألمانية العملاقة للتأمين على بيع حصة الأغلبية في أعمالها بروسيا إلى شركة إنترهولدنج المملوكة لمجموعة زيتا للتأمين، نظير سعر لم يتم الاعلان عنه.

وذكرت أليانز، التي تتخذ من مدينة ميونخ الألمانية مقرا لها، في بيان أن حصتها في الشركة المشتركة بعد إتمام الصفقة سوف تصل إلى 9ر49 بالمئة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الصفقة سوف تتسبب في خسائر بقيمة زهاء 400 مليون يورو (430 مليون دولار) لشركة أليانز من حيث حسابات الأرباح والخسائر.

وكانت أليانز أوقفت في وقت سابق هذا العام أنشطة التأمين على الشركات الجديدة أو ضخ استثمارات جديدة في روسيا.

وتمتلك مجموعة زيتا للتأمين أكثر من 120 مركزا للبيع في مختلف أنحاء روسيا فضلا عن أكثر من 6500 وكيل في أكثر من 120 مدينة روسية. وتقدم الشركة خدماتها إلى أكثر من مليون عميل، فضلا عن شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.