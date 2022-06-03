بلومبرج: أبيرم إس إيه للصلب المقاوم للصدأ تدرس الاندماج مع أسيرينوكس الأسبانية

تدرس شركة "أبيرم إس إيه" المنتجة للصلب المقاوم للصدأ الاندماج مع شركة صناعة الصلب الإسبانية "أسيرينوكس إس إيه"، بحسب ما أفادته به مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، قولها اليوم الجمعة، إن الشركتين تعمل مع مستشارين للتوصل لصفقة اندماج محتملة.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن أي عملية اندماج ستتطلب موافقة مجموعة "أرسيلور ميتال"، التي تمتلك على 40% من أسهم شركة "أبيرم"، وكذلك مجموعة "مارش" الإسبانية، التي تعد أكبر مساهم في شركة "أسيرينوكس" بامتلاكها 18% من الأصول.

وارتفعت أسهم شركة "أسيرينوكس" بنحو 7% هذا العام مدعومة بتكهنات الاستحواذ الأخيرة، إذ تقدر القيمة السوقية للشركة التي تتخذ من مدريد مقراً لها بحوالي 3ر3 مليار يورو (5ر3 مليار دولار)، بينما تبلغ القيمة السوقية لشركة "أبيرم" بحوالي 1ر3 مليار يورو.

وأوضحت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن عملية الاندماج، وأشارت إلى إمكانية انهيار المحادثات.

ورفض ممثل لشركة "أسيرينوكس" التعليق على صفقة الاندماج المحتملة، في حين لم تتمكن بلومبرج من الحصول على تعليق فوري من ممثلين لشركة "أبيرم" ومجموعة "أرسيلور ميتال".

وأشارت بلومبرج إلى أنه من المرجح أن يؤدي الاندماج المحتمل بين شركة "أبيرم"، التي انفصلت عن مجموعة "أرسيلور ميتال" في عام 2011، و"أسيرينوكس"، إلى جذب أنظار الجهات التنظيمية بالنظر إلى أن الشركتين تعدان من أكبر منتجي الصلب المقاوم للصدأ في أوروبا.