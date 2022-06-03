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بيع منزل بيتي وايت في لوس أنجلوس مقابل 10.6 مليون دولار

نيويورك (د ب أ/ ت ك ا)
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:11 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:11 م

بيع منزل الفنانة التلفزيونية الأمريكية الشهيرة بيتي وايت نجمة فيلم "جولدن جيرلز" في مدينة لوس أنجليس مقابل 6ر10 مليون دولار، أي أكثر بنحو 100 ألف دولار من السعر المطلوب، حسبما أفادت صحيفة نيويورك ديلي نيوز اليوم الجمعة.

وتم إدراج المنزل في أبريل الماضي، بعد أربعة أشهر فقط من وفاة وايت، وتم بيعه إلى مشتر مجهول، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، حيث بلغ سعر البيع مبلغا وقدره 10 ملايين وستمائة وثمانية وسبعون ألف دولار.

وأدرجت صالة سوثبي ريالتي للمزادات المنزل في برينتوود بارك مقابل 10 ملايين وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف دولار، وتبلغ مساحة المنزل نحو 3000 قدم مربع، ومكون من خمس غرف نوم وستة حمامات كاملة.

وانتقلت وايت وزوجها الثالث، ألين لودن، إلى المنزل في عام 1968. وكان لديهما أيضا عقار على شاطئ الكرمل بولاية كاليفورنيا، والذي تم بيعه مقابل 7ر10 مليون دولار في أبريل. واحتفظت وايت بكلا العقارين حتى بعد وفاة لودين في عام 1981.

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