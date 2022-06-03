الكشف عن موعد المؤتمر الصحفي للمنتخب استعدادا لمواجهة غينيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، موعد المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر قبل مواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

ويلعب منتخبنا الوطني يوم الأحد المقبل مع غينيا على استاد القاهرة، في بداية مشوار الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت مواعيد المؤتمر الصحفي كالتالي: المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر: في السادسة والربع مساء، على أن يكون المران الرئيسي في السابعة مساء، أما مؤتمر منتخب غينيا سيكون في الثامنة والنصف مساء، على أن يكون المران الأخير في التاسعة مساء.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.