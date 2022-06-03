بايدن يدعو الكونجرس إلى التحرك في ظل استمرار هجمات إطلاق النار الجماعية

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى إجراء إصلاحات "تتوافق مع الحس السليم" للحد من العنف المسلح، وذلك في خطاب نادر من البيت الأبيض أمس الجميس، جاء في وقت ذروة المشاهدة.

وحاول بايدن إفساح المجال أمام النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتواصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة التي غابت عنهم في أعقاب هجمات إطلاق نار عديدة مستمرة منذ عقود.

وعكست سيطرة بايدن على منبر البيت الأبيض أيضا تصميما على إظهار حماسته والتزامه باستئصال تفشي العنف المسلح في الولايات المتحدة، وتفاؤله إزاء إمكانية حث الكونجرس، الذي يعاني من الاستقطاب الشديد، والجمهوريين الذين يعارضون تشديد القوانين المتعلقة بحيازة السلاح منذ أمد طويل، على اتخاذ إجراء، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وتساءل بايدن "بالله عليكم، كل المذابح علينا أن نتقبلها؟ كم روحا بريئة يجب أن نفقدها قبل أن نقول (كفى)."

ودعا الرئيس إلى حظر بيع البنادق الهجومية وخزائن الذخيرة ذات السعة الكبيرة، ورفع سن شراء مثل هذه الأسلحة من 18 إلى 21 عاما.