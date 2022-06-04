وزيرة الداخلية الألمانية تزور موقع حادث السكك الحديدية في بافاريا

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توجهت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) مساء اليوم الجمعة إلى موقع حادث القطار الخطير بالقرب من جارمش بارتينكيرشن بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا.

وقالت الوزيرة في موقع الحادث: "لقد صدمت بشدة، إنها كارثة مروعة".

توفي أربعة أشخاص وأصيب عديد آخرون في الحادث المروع.

وقالت فيزر إنها جاءت للتعبير عن عميق تعاطف الحكومة الاتحادية مع المنكوبين.

وذكرت فيزر أن هذا التعاطف موجه قبل كل شيء إلى أقارب الضحايا وأسرهم وأصدقائهم.

وأضافت أنها جاءت أيضا لإظهار تضامنها مع عمال الإنقاذ وللتعبير عن تمنياتها للمصابين بالشفاء.

وقالت الوزيرة إن هناك 650 فردا من قوات خدمات الطوارئ في الموقع قاموا بأشياء عظيمة.

وفي غضون ساعة كما قالت فيزر تم انتشال جميع المصابين ونقلوا إلى المستشفيات القريبة.

وما يزال سبب الحادث غير واضح على الإطلاق، لكن وزير الدولة البافاري للإسكان والتشييد والنقل، كريستيان بيرنرايتر، قال "يتم الآن عمل كل شيء لتوضيح كيف وقع الحادث".

وقال الوزير إن كل شيء يشير إلى نوع ما من العيوب الفنية.

ووفقا لأحدث المعلومات، سيستغرق الأمر أسبوعين على الأقل قبل أن يصبح الطريق الحديدي ممهدا مرة أخرى.

وأضافت المعلومات أنه من بين الإجراءات التي تتخذ حاليا الدفع برافعة تزن 700 طن لاستعادة العربات التي خرجت عن مسارها.

واصل المساعدون العمل في المساء بالمعدات الثقيلة وتحت الأضواء الكاشفة لإتمام عمليات الإنقاذ، كما تم قطع الأشجار الموجودة بموقع الحادث بالمناشير للوصول إلى القطار المتضرر.

وصلت فيزر إلى المدينة بالسيارة لأنها كانت مشاركة في مؤتمر وزراء الداخلية في فورتسبورج القريبة.

ومن المتوقع أن يتفقد أيضا وزير النقل الاتحادي فولكر فيسينج ورئيس شركة سكك حديد ألمانيا "دويتشه بان"، ريتشارد لوتس موقع الحادث.