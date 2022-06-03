مجلس الأمة الكويتي: سنحصل على الأغلبية اللازمة لتمرير ملف الإعفاء من شينجن

أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، اليوم الجمعة، عن الثقة في حصول ملف إعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة شينجن على الأغلبية اللازمة عند طرحه للتصويت في البرلمان الأوروبي.

وقال الغانم، في تصريح نشرته شبكة الدستور الإخبارية الكويتية، مساء اليوم، عقب جلسة مباحثات رسمية عقدها في العاصمة البلجيكية بروكسل مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن "الاجتماع كان مثمرًا جدا واستطيع الآن القول وبكل ثقة إننا سنحصل على الأغلبية اللازمة لتمرير ملف الإعفاء من شينجن".

وأضاف أن رئيسة البرلمان الأوروبي أكدت خلال الاجتماع الدعم لملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة شينجن، ووعدت بأن يطرح هذا الملف للتصويت في البرلمان الأوروبي بأقرب وقت ممكن.

ورأى بعد الاجتماعات التي عقدها بكافة الكتل السياسية من محافظين وليبراليين ووسط ويسار ويمين والأحزاب الرئيسية متمثلة بحزب الشعب الأوروبي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، أن الحصول على الإعفاء من تأشيرة شينجن سيكون "فرصة كبيرة جدًا".

ولفت إلى تأكيد رئيسة البرلمان الأوروبي احترام وتقدير البرلمان الأوروبي لدولة الكويت وما تتمتع به من ديمقراطية وسقف عال من الحريات واحترام لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الاحترام الكبير لدستور دولة الكويت من الأوساط الأوروبية والدور الذي قامت به وأمراؤها على مدى سنوات في الوساطة والتهدئة خلال المشاكل والأزمات التي حصلت في المنطقة، معبرًا عن الفخر بأن تكون سمعة الكويت وبرلمانها بهذه الصورة لدى البرلمان الأوروبي.

وقال إن فوائد إعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة (شينغن) ستكون كبيرة، فهي ليست مرتبطة فقط بالسماح للكويتيين في السفر للدول الأوروبية بسهولة ويسر وإنما له انعكاسات تجاربة واقتصادية وسياسية وانعكاس على سهولة إنهاء الاتفاقيات مع الدول الأوروبية في المستقبل.

وتابع الغانم: "نحن الآن بانتظار إخبارنا عن الموعد الذي سيتم فيه التصويت وستستمر الاجتماعات مع كافة الأحزاب وأعضاء البرلمان الأوروبي لتأمين أكبر قدر ممكن من الموافقين على إعفاء دولة الكويت ومواطنيها من تأشيرة شينغن".

وأعرب عن الشكر والتقدير لأعضاء بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي وأعضاء البعثة من أبناء الكويت الذين يعملون بجد وإخلاص في مدة ليست بقصيرة ومهمة ليست بسهلة، مؤكدًا أن ذلك ليس بأمر غريب على أبناء الكويت المخلصين في كافة بعثات وسفارات الكويت بالخارج.