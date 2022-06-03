شاطئ العريش ملاذا للأسر مع ارتفاع درجات حرارة الجو

دفع ارتفاع درجات الحرارة المواطنين إلى قضاء الوقت عند ساحل مدينة العريش بشمال سيناء.

وتحركت الأسر إلى شاطئ مدينة العريش بعد صلاة الجمعة، وتمركزت تجمعاتهم عند شواطئ المساعيد وآل أيوب و ظلال النخيل والنبي ياسر وأبو صقل، قربا من مناطق الخدمات.

وفي تلك الأثناء حذر نشطاء العريش المواطنين بالالتزام بعدم تعريض حياتهم للخطر أثناء ارتفاع أمواج البحر، وكذلك وجود تيارات مائية مباغتة تسبب الغرق.

وطالب النشطاء الجهات المعنية بضرورة نشر فرق إنقاذ عند الشواطئ خاصة بعد تكرار حوادث غرق أفراد الفترة الماضية بالعريش، كذلك طالبوا بمنع ظاهرة انتشار الخيول للتأجير عند الشاطئ نظرا لتعريض حياة الأطفال للخطر.

وأدت التيارات البحرية إلى غرق ومصرع شابين عند شاطئ رمانة في مركز بئر العبد بشمال سيناء، بعد ظهر اليوم الجمعة، كل تم إنقاذ شابين آخرين، حيث تم نقل الجثتين إلى مستشفى بئر العبد النموذجي.