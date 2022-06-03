وزير الصناعة الجزائري: إعادة تشغيل 25 مؤسسة صناعية متوقفة عن النشاط قبل نهاية العام الجاري

أعلن وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار أنه سيتم إعادة تشغيل 25 مؤسسة صناعية متوقفة عن النشاط، قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح زغدار - خلال رده على استفسارات عدد من نواب البرلمان اليوم - أنه سيتم، قبل نهاية العام الجاري، إعادة تشغيل 25 مؤسسة، من بينها ١٥ مؤسسة حكومية كانت متوقفة بشكل كلي، و١٠ مؤسسات تمت مصادرة أموالها.

وأضاف أن وزارته تحصي إجمالا ٥١ مؤسسة وورشة حكومية صناعية متوقفة عن النشاط، يجري العمل على إزالة العقبات التي تعترض إطلاق نشاطها من جديد.

وأشار وزير الصناعة الجزائري إلى أن اقتصاد بلاده يضم مليونا و٣٠٠ مؤسسة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، يمتلك القطاع الخاص ٨٥ بالمائة منها، وهو ما يؤكد، على حد قوله، على أهمية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية كشريك أساسي للقطاع الحكومي.