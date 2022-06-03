 بايدن: ربما ألتقي قادة بعض الدول العربية ومسؤولين إسرائيليين قريبا - بوابة الشروق
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بايدن: ربما ألتقي قادة بعض الدول العربية ومسؤولين إسرائيليين قريبا

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 7:02 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 7:02 م
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إنه "لا توجد لديه حاليا خطط " لزيارة المملكة العربية السعودية، لكنه من المرجح أن يجتمع مع قادة المملكة إذا ما توجه مستقبلا إلى المنطقة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. 

ونقلت بلومبرج عن بايدن قوله في ولاية ديلاور اليوم الجمعة :"ليست لدي خطط مباشرة في الوقت الحالي" لزيارة المملكة العربية السعودية.

وأضاف "هناك احتمال أن ألتقي بكل من الإسرائيليين وقادة بعض الدول العربية في ذلك الوقت، ومن بينها  السعودية، كما أتوقع، إذا ما توجهت إلى هناك".

وأوضح بايدن أنه يعمل على إحلال المزيد من السلام في المنطقة، بيد أنه أضاف  "لن أغير وجهة نظري بشأن حقوق الإنسان".  

وردا على سؤال عما إذا كان لا يمانع في الاجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجاب بايدن: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك هنا".

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